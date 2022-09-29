إصابة 3 فلسطينيين خلال اقتحام قوات إسرائيلية بلدة دورا في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوة من الجيش الإسرائيلي بلدة دورا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب صباح اليوم (الخميس)، أن الإصابات الثلاث تركزت في الأطراف السفلية، وأنها أدخلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجميعها مستقرة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا). وأضافت الوكالة أن ثمانية مواطنين أصيبوا بالرصاص، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الليلة الماضية، خلال مواجهات مع جنود إسرائيليين في بلدة بيت أمر شمال الخليل.