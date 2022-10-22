قتلى وعشرات الجرحى في حادث سير في الهند

أعلنت الشرطة الهندية عن مقتل 15 شخصا وإصابة 40 آخرين بجروح بالغة جراء اصطدام حافلة بعربة ترولي في منطقة سوهاجي الجبلية بمنطقة ريوا في ماديا براديش وبحسب ما ورد، فإن جميع ركاب الحافلة هم من سكان ولاية أوتار براديش، ومن بين المصابين الأربعين، تم نقل 20 إلى مستشفى في براياجراج بولاية أوتار براديش أحدهم أصيب بجروح خطيرة.