إستقالة رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين

قال رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، في كلمة نقلها التلفزيون اليوم (الاثنين)، إنه قدم استقالته لأنه فقد ثقة معظم نواب البرلمان.وذكر محيي الدين، الذي تولى السلطة في مارس (آذار) 2020 وطلب منه القصر البقاء في المنصب لتصريف الأعمال، أنه يأمل أن تتشكل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن.وكان من المقرر أن يواجه محيي الدين تصويتاً بالثقة في البرلمان الشهر المقبل، بعد تزايد الضغط عليه للاستقالة، بسبب طريقة التعامل مع جائحة «كورونا»، وما يتردد عن انتهاكه البروتوكول بشأن إبلاغ الملك بالتغيرات على قوانين الطوارئ. يشار إلى أنه جرى فرض ثالث إجراءات إغلاق في ماليزيا في مايو (أيار) الماضي بعدما ارتفعت حالات الإصابة إلى 4000 يومية. ورغم القيود المفروضة، سجلت ماليزيا نحو 20 ألف حالة إصابة يومياً هذا الشهر.