تشارك السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، غدًا الجمعة، في جنازة رسمية للشهداء المصريين بحادث المسجدين الإرهابي في نيوزيلندا والبالغ عددهم 4 أشخاص، وكذلك الاطمئنان على المصابين المصريين بالحادث، فضلًا عن عقد لقاء مع أعضاء الجالية المصرية هناك.

وأكدت الوزيرة تفهمها أن هذا العمل الإرهابي حالة استثنائية لن تغير جوهر ما تمثله نيوزيلندا التي رأت فيها نموذجًا للتنوع والتعاطف والرحمة، مشيدة بما تتمتع به من سمعة طيبة كدولة آمنة ومرحبة وسلمية تضم أكثر من 200 عرق.

ووصلت الوزيرة، فجر اليوم الخميس، لمطار كرايستشيرش بنيوزيلندا، حيث كان في استقبالها وفد رسمي وشعبي من المدينة وممثلون عن السكان الأصليين لنيوزيلندا، وممثلون عن الجالية المصرية.

وتستهل وزيرة الهجرة زيارتها بلقاء أسر الشهداء المصريين بحادث المسجدين الإرهابي، وكذلك الاطمئنان على المصابين المصريين بالحادث، وخاصة زوجات وأمهات الضحايا؛ تزامنًا مع احتفالات عيد الأم، لمواساتهم والتخفيف عنهم، فضلًا عن عقد لقاء مع أعضاء الجالية المصرية هناك.

وذكرت وزة الهجرة -في بيان اليوم- أن الحكومة النيوزيلندية طلبت ترتيب لقاء بين وزيرة الهجرة ووزير الدفاع النيوزيلندي وعمدة المدينة، كما ستلتقي رموز الجالية لبحث قضاياهم ومشاكلهم ووارضع حلول لها، موجهة رسالة تعاطف لجميع المتضررين جراء الهجوم.

وعلى صعيد متصل، أعلنت الوزيرة إطلاق مبادرة المحبة الإنسانية والتعاون بين الجاليات، خلال زيارتها لأستراليا والمقرر لها الأسبوع المقبل أيضًا ضمن فعالية "إحياء الجذور" المخصصة في هذه النسخة للاحتفاء بالجاليات المصرية واليونانية والقبرصية المتواجدة في أستراليا.

وقالت مكرم إننا نهدف من هذه المبادرة، التي تأتي تزامنا مع وقوع حوادث الإرهاب ضد الجاليات الأجنبية المختلفة، أن نبعث برسالة تضامن نرسخ بها لرفض العنف والإرهاب، ونبث روح التآخي والتآلف بين الجاليات المختلفة؛ لردء أي نوع من الأفكار المتطرفة التي تسعى دائما لإحداث مزيد من الفرقة بين الإنسان وأخيه الإنسان؛ لذلك نقف يدًا واحدة أمام كل من يحاول الترويج لهذه الأفكار الهدامة بكل حزم وقوة".