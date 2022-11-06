أعلن جهاز الاستخبارات التركية اليوم الأحد، تحييد مسؤول تنظيم "وحدات حماية الشعب" الكردية في منطقة عين عيسى بشمال شرق سوريا. وأوضح جهاز الاستخبارات التركية أن مسؤول تنظيم "وحدات حماية الشعب" يدعى قيس برهو سوليف، وتم تحييده بعملية خاصة نفذتها الاستخبارات.