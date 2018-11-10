شنت مقاتلات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، السبت، غارات على مواقع تابعة إلى تنظيم "داعش" المتطرف، قرب مدينة الموصل، شمالي العراق.

وتركزت الغارات على جبل قرة جوخ قرب مدينة مخمور، والتي جنوب شرقي الموصل، وتبعد عنها مسافة 50 كيلومترًا.

وأعلنت السلطات العراقية، في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أنها قتلت 19 من "الدواعش" في قضاء مخمور، مشيرة إلى أنها كانوا يتحصنون في منطقة جبلية، فضلًا عن العثور على كميات كبيرة من الأسلحة.

وكان العراق، قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2017، النصر على داعش في جميع الأراضي العراقي، لكنه، أي التنظيم المتطرف، احتفظ ببعض الجيوب التي يشنّ انطلاقها منها هجمات بين الفينة والأخرى في العراق.

وفي أول هجوم يقع في المدينة منذ أن انتزعتها القوات الحكومية، من قبضة "داعش"، في يوليو/تموز 2017، قتل 5 أشخاص وأصيب 14 آخرون، الخميس، في انفجار سيارة ملغومة قرب مطعم في الموصل.

يًذكر أن "داعش" فقد ما يقارب الـ 90 في المائة من الأراضي، التي كانت يسيطر عليها في العراق وسورية في عام 2014.