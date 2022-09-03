سلطات مقاطعة زابوروجيه تعلن توجه أكثر من 15 قاربا نحو مدينة إنيرجودار

أعلن فلاديمير روجوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه أن أكثر من 15 قاربا سريعا يحمل مسلحين يتجهون من الأراضي التي تسيطر عليها كييف باتجاه مدينة إنيرجودار التي تخضع لسيطرة روسيا.