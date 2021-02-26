الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان له، اليوم الجمعة، عن وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود وقال الديوان السعودي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس): "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه اليوم في مدينة الرياض".