فرنسا تدعو لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في ناغورني كارباخ واحترامه لتهيئة الظروف لإنهاء الأعمال العدوانية بشكل دائم
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فرنسا تدعو لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في ناغورني كارباخ واحترامه لتهيئة الظروف لإنهاء الأعمال العدوانية بشكل دائم

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العرب اليوم - فرنسا تدعو لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في ناغورني كارباخ واحترامه لتهيئة الظروف لإنهاء الأعمال العدوانية بشكل دائم

إطلاق النار في ناغورني كارباخ
باكو _ العرب اليوم

فرنسا تدعو لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في ناغورني كارباخ واحترامه لتهيئة الظروف لإنهاء الأعمال العدوانية بشكل دائم

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فرنسا تدعو لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في ناغورني كارباخ واحترامه لتهيئة الظروف لإنهاء الأعمال العدوانية بشكل دائم فرنسا تدعو لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في ناغورني كارباخ واحترامه لتهيئة الظروف لإنهاء الأعمال العدوانية بشكل دائم



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