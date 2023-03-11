3 قتلى و 4 جرحى جراء حريق اندلع في مبنى بمنطقة سد البوشرية في بيروت

أفاد مراسلنا بمقتل 3 أشخاص وجرح 4 آخرين اليوم السبت، جراء اندلاع حريق في مبنى بمنطقة سد البوشرية في المتن، شرق العاصمة بيروت.

بدورها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن أن "3 قتلى و4 جرحى سقطوا باندلاع حريق كبير صباحا في مبنى رابيل في الشارع المتفرع من شارع سوق الصيغة في سد البوشرية، وتم نقلهم إلى مستشفيات الارز، الجعيتاوي ومار يوسف".