دوي انفجارات في ميكولاييف جنوب أوكرانيا

سمع دوي انفجارات قوية في مدينة ميكولاييف جنوب أوكرانيا صباح اليوم الخميس، حسبما أفادت صحيفة كييف إندبندنت المستقلة على حسابها عبر موقع تويتر.

ونقلت الصحيفة عن تغريدة لأولكسندر سينكيفيتش عمدة المدينة، التي تعد المركز الإداري لإقليم ميكولاييف.

وأفاد سينكيفيتش بأن صافرات الإنذار انطلقت في أنحاء المدينة بسبب الغارة الجوية التي وقعت في حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي.

ولم يكشف المسؤول الأوكراني عن تفاصيل أخرى.