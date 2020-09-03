آلاف اليمنيين يخرجون بمسيرات في شبوة تأييدا للمجلس الانتقالي الجنوبي

خرج اليوم الخميس، آلاف اليمنيين من أنصار "المجلس الانتقالي الجنوبي" بمحافظة شبوة في جنوب شرقي اليمن، بمسيرات تؤيد المجلس الانتقالي، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأفادRT بأن مسيرات حاشدة خرجت اليوم في قرية المصينعة للتعبير عن تأييدها للمجلس الانتقالي.