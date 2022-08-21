وفاة عاملين إثر سقوط جسم ثقيل بطيرة الكرمل في الداخل الفلسطيني

لقي عاملان عربيان من منطقة المثلث مصرعهما وأصيب آخرون بجروح، صباح اليوم الأحد، إثر سقوط جسم ثقيل على عمال في ورشة بناء بمدينة طيرة الكرمل في الداخل الفلسطيني. ويدور الحديث عن سقوط حاوية كبيرة على عمال في المكان. ووصلت طواقم طبية من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، وقدمت العلاجات الأولية لستة مصابين على الأقل، بينهم 2 بحالة حرجة أقرت وفاتهما في وقت لاحق، إضافة لأربعة مصابين آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة، نقلوا جميعا لاستكمال العلاج في مستشفى "رمبام" في حيفا.