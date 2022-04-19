قتلى وجرحى جراء 3 انفجارات هزت مدرسة للبنين في أحد أحياء الشيعة في كابل في أفغانستان

أعلنت الشرطة الأفغانية إن 3 انفجارات هزت مدرسة للبنين، اليوم الثلاثاء، في أحد أحياء طائفة الهزارة الشيعية بالعاصمة الأفغانية كابل، ما أسفر عن سقوط ضحايا وقال المتحدث باسم شرطة كابل، خالد زدران: "إن الانفجارات وقعت في مدرسة عبد الرحيم شاهد، وأدت إلى سقوط ضحايا بين إخواننا الشيعة" وأدى الانفجار إلى "مقتل 6 أشخاص وإصابة 11 بجروح"، بحسب الشرطة.