إصابة وفقدان 18 شخصًا في انفجار ناقلة نفط وسط تايلاند

ذكرت صحيفة ماتيشون التايلاندية اليوم أن عشرات الأشخاص أُصيبوا، وفُقد ثمانية آخرون، إثر انفجار ناقلة نفط في مقاطعة ساموت سونغخرام بوسط تايلاند. وأوضحت أن الانفجار وقع عندما رست الناقلة في حوض بناء السفن على نهر ماي كلونغ في منطقة موانغ متسببًا باندلاع حريق. مشيرةً إلى تضرُّر عددٍ من المنازل القريبة من موقع الانفجار.