مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وتشديدات على أبوابه

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بمناسبة ما يسمى عيد ”البوريم/المساخر” اليهودي.وشددت شرطة الاحتلال من انتشارها العسكري في محيط المسجد الأقصى وأزقة البلدة القديمة، تزامنًا مع اقتحامات المستوطنين للمسجد المبارك.

وذكر أحد العاملين في المسجد الأقصى، أن نحو 80 مستوطنًا بينهم المتطرف "يهودا غليك" اقتحموا منذ الصباح المسجد من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.وأوضح أن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من الأقصى، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأشار إلى أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها بحق المصلين الوافدين للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند أبوابه الخارجية ودققت فيها، كما انتشرت في أزقة البلدة القديمة ومداخلها.واعتقلت شرطة الاحتلال، صباح اليوم، الحاجة المقدسية نفيسة خويص خلال سيرها في شارع الواد بالبلدة القديمة، واقتادتها إلى مركز التحقيق.