التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب جازان

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن تدميره طائرة مسيرة جديدة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية باتجاه منطقة جازان جنوب المملكة.

وأكد التحالف اليوم الأحد اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه جازان، محملا الجماعة المسؤولية عن "محاولات عدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".وشدد التحالف على أنه يتخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني".

ويأتي هذا البيان بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع عن تنفيذ الجماعة صباح اليوم هجوما بطائرتين مسيرتين من طراز " قاصف 2k" استهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار جازان وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط.وكان التحالف قد أكد فجر اليوم تدميره طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه خميس مشيط.وكثف الحوثيون هجماتهم على السعودية في الفترة الأخيرة، على خلفية الزحف العسكري الذي أطلقوه في مسعى لإحكام السيطرة على محافظة مأرب اليمنية.