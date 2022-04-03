الكاظمي يصل مقر وزارة الداخلية العراقية ويعقد اجتماعا مع الغانمي

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد اجتماعاً في وزارة الداخلية مع الوزير عثمان الغانمي. وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الكاظمي وصل إلى مقر وزارة الداخلية في بغداد، وعقد اجتماعاً مع وزير الداخلية عثمان الغانمي". وأضاف، أن "الكاظمي وجه باتخاذ وزارة الداخلية دورها بقوة في الشارع، وقال إن أمن الدولة يبدأ من تطبيق القانون، وشدد على أن تعمل كل مفاصل الوزارة بنزاهة".