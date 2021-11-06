مقتل 5 وإصابة 10 إرهابيين خلال تصدي القوات الصومالية لهجوم لحركة الشباب جنوبي البلاد

قتل 5 إرهابيين وأصيب 10 آخرين خلال تصدي القوات الصومالية لهجوم لحركة "الشباب" جنوبي البلاد.

وبحسب إعلام محلي، وقعت اشتباكات بعد أن هاجم مسلحو حركة الشباب أجزاء من مدينة مركا الساحلية جنوبي الصومال.

وأعلنت قيادة الجيش الصومالي في مدينة مركا، أنها تصدت لهجوم مليشيات الشباب الإرهابية على المدينة، وألحقت خسائر فادحة في ضفوفها.