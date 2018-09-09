عشرات من المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة وزير الزراعة الإسرائيلي أوري ارئيل.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، أن 150 مستوطنًا يهوديًا نفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك وسط محاولات مكثفة، لأداء طقوس وصلوات وشعائر تلمودية فيه.

من جهة ثانية اعتقلت قوات الاحتلال موظف الإعمار في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس رائد الزغير، أثناء عمله في المسجد الأقصى، وتم اقتياده إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة المقدسة.