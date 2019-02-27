هيئة السكك الحديدية المصرية تعلن أن الحادث نتج عن انحدار جرار وردية على رصيف رقم 6 في محطة مصر

أعلنت هيئة السكك الحديدية المصرية أن الحادث نتج عن انحدار جرار وردية على رصيف رقم 6 في محطة مصر ، مشيرة إلى إنه اصطدام الجرار نتج عنه بعض الاصابات والوفيات