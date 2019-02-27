هيئة السكك الحديدية المصرية تعلن أن الحادث نتج عن انحدار جرار وردية على رصيف رقم 6 في محطة مصر
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هيئة السكك الحديدية المصرية تعلن أن الحادث نتج عن انحدار جرار وردية على رصيف رقم 6 في محطة مصر

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العرب اليوم - هيئة السكك الحديدية المصرية تعلن أن الحادث نتج عن انحدار جرار وردية على رصيف رقم 6 في محطة مصر

حريق جرار قطار محطة مصر
القاهرة - العرب اليوم

أعلنت هيئة السكك الحديدية المصرية أن الحادث نتج عن انحدار جرار وردية على رصيف رقم 6 في محطة مصر ، مشيرة إلى إنه اصطدام الجرار نتج عنه بعض الاصابات والوفيات 

 

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هيئة السكك الحديدية المصرية تعلن أن الحادث نتج عن انحدار جرار وردية على رصيف رقم 6 في محطة مصر هيئة السكك الحديدية المصرية تعلن أن الحادث نتج عن انحدار جرار وردية على رصيف رقم 6 في محطة مصر



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هيئة السكك الحديدية المصرية تعلن أن الحادث نتج عن انحدار جرار وردية على رصيف رقم 6 في محطة مصر هيئة السكك الحديدية المصرية تعلن أن الحادث نتج عن انحدار جرار وردية على رصيف رقم 6 في محطة مصر



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