إصابة فلسطيني خلال اقتحام القوات الإسرائيلية البلدة القديمة في نابلس

أصيب اليوم /الجمعة/ شاب فلسطيني بشظية بالرقبة خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي للبلدة القديمة في نابلس. وأفادت وكالة /وفا/ بأن "قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور..