22 عجلة حربية للحدث التاريخي في مصر

أعلنت وزارة الانتاج الحربي المصرية، السبت، مشاركتها بـ22 عجلة حربية فرعونية الطراز، في نقل "المومياوات الملكية" من المتحف المصري بالتحرير (وسط القاهرة) إلى متحف الحضارة في الفسطاط على بعد كيلومترات.وتستعد مصر، اليوم، لنقل 22 مومياء ملكية مصرية عمرها آلاف السنوات في كبسولات مصممة خصيصا عبر العاصمة القاهرة في موكب ضخم إلى متحف جديد، حيث يمكن عرضها بشكل أكثر بهاء.ومن المقرر أن تنقل القافلة 18 ملكا وأربع ملكات، معظمهم من المملكة الحديثة، من المتحف المصري في ميدان التحرير بوسط القاهرة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، على بعد نحو 5 كيلومترات إلى الجنوب الشرقي.

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي، محمد أحمد مرسي إن “مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات " (مصنع 200 الحربي) التابع للوزارة قام بتصنيع عدد (22) عجلة حربية على الطراز الفرعوني لصالح وزارة السياحة والآثار.ومن المقرر استخدام هذه العجلات-التي تجرها الخيول- في الاحتفالية العالمية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار لنقل مومياوات (22) ملكًا وملكة و (17) تابوتاً ملكياً.ويأتي تصنيع هذه العجلات الحربية في إطار مشاركة وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات والقطاعات المختلفة بالدولة.وتتجه الأنظار نحو مصر عند الساعة السادسة مساء (بالتوقيت المحلي)، لمشاهدة الحدث الاستثنائي بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.