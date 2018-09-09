الأمم المتحدة ترعى اجتماع الترتيبات الأمنية في مدينة الزاوية غرب ليبيا

يعقد اليوم اجتماع الترتيبات الأمنية برعاية بعثة الأمم المتحدة بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ونائبته الأمريكية ستيفاني ويليامز، في مدينة الزاوية غرب طرابلس.

وأكد متحدث عسكري باسم الجيش، أن شرطهم الوحيد تفكيك كل مليشيات العاصمة طرابلس دون تأخير ومماطلة ودن إضاعة مزيد من الوقت.

من جهته، أعلن عميد بلدية الزاوية جمال بحر، أن المدينة ستستضيف غدًا، الاجتماع الثاني بين أطراف القتال جنوب العاصمة طرابلس، لبحث آخر مستجدات الهدنة ووضع آلية لإيقاف الاقتتال بشكل نهائي.

وأوضح بحر في تصريحات صحافية، بأن اتفاق الهدنة الذي وقع برعاية البعثة الأممية يسير بالصورة الصحيحة، مؤكدًا أن الأطراف المتقاتلة تسعى للصلح ووقف إطلاق النار.