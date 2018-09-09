الأمم المتحدة ترعى اجتماع الترتيبات الأمنية في مدينة الزاوية غرب ليبيا

يعقد اليوم اجتماع الترتيبات الأمنية برعاية بعثة الأمم المتحدة بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ونائبته الأمريكية ستيفاني ويليامز، في مدينة الزاوية غرب طرابلس.
وأكد متحدث عسكري باسم الجيش، أن شرطهم الوحيد تفكيك كل مليشيات العاصمة طرابلس دون تأخير ومماطلة ودن إضاعة مزيد من الوقت.
من جهته، أعلن عميد بلدية الزاوية جمال بحر، أن المدينة ستستضيف غدًا، الاجتماع الثاني بين أطراف القتال جنوب العاصمة طرابلس، لبحث آخر مستجدات الهدنة ووضع آلية لإيقاف الاقتتال بشكل نهائي.
وأوضح بحر في تصريحات صحافية، بأن اتفاق الهدنة الذي وقع برعاية البعثة الأممية يسير بالصورة الصحيحة، مؤكدًا أن الأطراف المتقاتلة تسعى للصلح ووقف إطلاق النار.
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تشتهر المغنية والممثلة وعارضة الأزياء الأميركية باريس هيلتون، بجاذبيتها وأناقتها، فهي رمز للموضة ومعروفة بأزيائها الفاخرة، وظهرت بإطلالة مذهلة على منصة عرض أزياء "Disney Villains x The Blonds" خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الجمعة. بدت هيلتون البالغة من العمر 37 عاما، بإطلالة شرسة عندما كانت ترتدي أزياء مستوحاة من شخصية "رويلا درفيل" الشريرة الخيالية، والتي ظهرت في فيلم الأنيميشن "101 Dalmatians"، وكانت تتميز بشعرها المتزج باللونالبلاتينيوم والأسود معا ويتدفق على أحد كتفيها، وهو ما ظهرت به العارضة الأميركية خلال العرض. ارتدت هيلتون ثوبا فضيا مرصعًا بالترتر، مع حواف غير متساوية تتميز برباط من الشبك الأمامي وأحذية بربطة بيضاء وسوداء. وأكملت إطلالتها بقفازات دون أصابع، تتميز بزينة فضية ومكياج صاخب من الظل المعدني للعيون والرموش الطويلة وأحمر الشفاة القرمزي، وكانت تحمل جروا صغيرا تحت ذراعيها على المدرج، كجزء من العرض. أعلنت باريس
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