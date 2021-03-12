الخارجية الروسية تؤكد نشر صواريخ أميركية متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ سيستدعي ردا روسيا
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الخارجية الروسية تؤكد نشر صواريخ أميركية متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ سيستدعي ردا روسيا

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العرب اليوم - الخارجية الروسية تؤكد نشر صواريخ أميركية متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ سيستدعي ردا روسيا

وزارة الخارجية الروسية
موسكو - العرب اليوم

الخارجية الروسية تؤكد نشر صواريخ أميركية متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ سيستدعي ردا روسيا

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الخارجية الروسية تؤكد نشر صواريخ أميركية متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ سيستدعي ردا روسيا الخارجية الروسية تؤكد نشر صواريخ أميركية متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ سيستدعي ردا روسيا



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