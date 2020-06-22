نشر حساب، أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة "للجيش الليبي"، في "فيسبوك"، خريطة لمنطقة الحظر الجوي التي أعلن عنها أمس.ولفت المساري إلى أن هذه المنطقة الممتدة من بلدة سلطان في شرق سرت، إلى بلدة الهيشة في غرب المدينة، تعتبر "منطقة حظر جوي لا يسمح بالطيران فيها إلا لسلاح الجو العربي الليبي".

وحدد المتحدث العسكري الليبي إحداثيات منطقة الحظر الجوي على الوجه التالي:



1700 3140

1700 3048

1510 3048

1510 3148

يذكر أن هجوم قوات الوفاق توقف إلى الشرق من مدينة سرت، وتمكنت قوات الجيش الوطني من صد المهاجمين وإبعاد قواتهم، فيما أكد قادة الوفاق العسكريون اصرارهم على السيطرة على سرت ومنطقة الجفرة، معلنين أن هجومهم سيستأنف بعد إتمام نصب منظومات للدفاع الجوي.وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن سرت والجفرة، خط أحمر بالنسبة لبلاده وللأمن القومي.