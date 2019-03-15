رئيسة وزراء نيوزيلندا تُؤكد أن حادث إطلاق النار على المسجدين يوم أسود فى تاريخنا

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسندا اردرين الان اأن ثلاثة من أصل منفذي الهجومين الارهابيين على مسجدين في كريستتشيرش العاصمة. وقالت أن منفذي الهجوم قالوا أنهم من اصول استرالية. وأعربت عن أسفها الشديد للضحايا الأبرياء الذين اختاروا نيوزيلندا موطنا لهم. واوضحت ان لا مكان للارهابيين والمتطرفين في بلد يتكلم يكانه حوالي ١٦٠ لغة

ووصفت رئيسية الوزراء النيوزيلندية ما خدث بانه من بين الايام الاكثر سوادا في تاريخ نيوزيلندا