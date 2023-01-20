القوات الروسية تحرر بلدة كليشيفكا بالقرب من أرتيموفسك

أعلنت هيئة الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية، تحرير القوات الروسية بلدة كليشيفكا بالقرب من أرتيموفسك.

هذا وكان يفغيني بريغوزين، مؤسس مجموعة "فاغنر"،قد أعلن يوم أمس أن البلدة أصبحت تحت سيطرة الوحدات الروسية، واصفا البلدة بأنها إحدى البلدات الهامة في أرتيموفسك.

ودعى بريغوزين لعدم تصديق أخبار الجيش الاوكراني، مؤكدا أنه سيتم تحرير المدينة.