أهالي قرية حامو في ريف القامشلي يطردون بمساندة الجيش السوري رتلا للجيش الأميركي
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أهالي قرية حامو في ريف القامشلي يطردون بمساندة الجيش السوري رتلا للجيش الأميركي

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العرب اليوم - أهالي قرية حامو في ريف القامشلي يطردون بمساندة الجيش السوري رتلا للجيش الأميركي

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دمشق - العرب البوم

أفادت مصادرنا بأن أهالي قرية حامو بريف القامشلي، بمساندة حاجز للجيش السوري، تصدوا لقوات أمريكية حاولت الدخول إلى القرية وطردوها وأجبروها على العودة ونقل عن عدد من أهالي القرية قولهم إن "الرتل الذي يضم 6 مدرعات عسكرية حاول الدخول إلى القرية مدعوما بحوامتين للاحتلال في الأجواء فقام الأهالي بالتصدي له بمؤازرة حاجز للجيش وطردوه من المنطقة" وأوضحت المصادر  أن "أهالي القرية أحرقوا العلم الأمريكي على الطريق الدولي أمام الرتل مرددين هتافات التأييد للجيش العربي السوري وتنديدا بالوجود غير الشرعي لقوات الاحتلال الأمريكي".

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أهالي قرية حامو في ريف القامشلي يطردون بمساندة الجيش السوري رتلا للجيش الأميركي أهالي قرية حامو في ريف القامشلي يطردون بمساندة الجيش السوري رتلا للجيش الأميركي



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