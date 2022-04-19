السلطات اليونانية تحتجز ناقلة نفط روسية

السلطات اليونانية احتجزت ناقلة نفط ترفع العلم الروسي، وذلك في إطار العقوبات الأوروبية التي تم فرضها على روسيا وأشارت مصادرنا إلى أنه تم احتجاز الناقلة "بيغاس" (Pegas) في خليج كاريستوس (Karystos) بالقرب من جزيرة أفبييا وعلى متنها 19 بحارا روسيا.