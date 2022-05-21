حريق كبير بالقرب من مصفاة بانياس في سوريا

تمكن عناصر فوج الإطفاء بشركة مصفاة بانياس في سوريا، من إخماد حريق اندلع صباح اليوم السبت، بالقرب من سور المصفاة على الحدود المتاخمة للمنطقة الصناعية بالمدينة وفي تصريحات لوكالة "سانا"، قال مدير شركة مصفاة بانياس، المهندس محمود قاسم، إن "الحريق اندلع بعيدا عن خزانات المصفاة وحصل في منطقة نفايات وأعشاب يابسة يمر فيها خط توتر عشرين كيلو فولط، الذي تسبب بماس كهربائي أدى إلى اشتعال الأعشاب وانبعاث دخان كثيف بأجواء المدينة وذلك نتيجة الرياح الشرقية الجافة".