رئيس البرلمان العربي يثمن دور السعودية في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك

ثمن رئيس البرلمان العربي دكتور مشعل بن فهم السلمي، دور المملكة العربية السعودية لدعم وتعزيز العمل العربي المشترك خلال رئاستها لدورة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، مؤكدًا استمرار البرلمان العربي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية.
وقال الدكتور السلمي في تصريح له اليوم قبيل مشاركته في أعمال الدورة الـ 150 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية التي تعقد في وقت لاحق اليوم بالقاهرة " أتشرف اليوم بحضور اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، نقدر عالياً ما قامت به المملكة العربية السعودية من أعمال خلال ترؤسها للمجلس دعماً وتعزيزاً للعمل العربي المشترك، ونبارك للسودان تسلمها رئاسة المجلس".
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يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
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