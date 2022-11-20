حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل ثقيل يودي بالعشرات بين قتيل وجريح في مصر

لقي 12 شخصا، بينهم السائق، وأصيب 30 آخرون جراء حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل ثقيل على طريق "رأس غارب - الزعفرانة" شمال محافظة البحر الأحمر. وبدأت الأجهزة المختصة التحقيق في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل ثقيل على طريق "رأس غارب - الزعفرانة" شمال محافظة البحر الأحمر، والذي أسفر عن مصرع 12 شخصا، بينهم السائق، وإصابة 30 آخرين.