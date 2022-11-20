حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل ثقيل يودي بالعشرات بين قتيل وجريح في مصر
آخر تحديث GMT09:24:19
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل ثقيل يودي بالعشرات بين قتيل وجريح في مصر

العرب اليوم -

العرب اليوم - حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل ثقيل يودي بالعشرات بين قتيل وجريح في مصر

عاجل
القاهرة ـ العرب اليوم

 لقي 12 شخصا، بينهم السائق، وأصيب 30 آخرون جراء حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل ثقيل على طريق "رأس غارب - الزعفرانة" شمال محافظة البحر الأحمر.  وبدأت الأجهزة المختصة التحقيق في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل ثقيل على طريق "رأس غارب - الزعفرانة" شمال محافظة البحر الأحمر، والذي أسفر عن مصرع 12 شخصا، بينهم السائق، وإصابة 30 آخرين.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل ثقيل يودي بالعشرات بين قتيل وجريح في مصر حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل ثقيل يودي بالعشرات بين قتيل وجريح في مصر



أخبار ذات صلة

GMT 09:11 2022 الأحد ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
العرب اليوم - صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

GMT 09:06 2022 الأحد ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

مقتل 829 شخصاً جراء النزاع القبلي في السودان
العرب اليوم - مقتل 829 شخصاً جراء النزاع القبلي في السودان

GMT 07:50 2022 الأحد ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

القوات الروسية تعلن تدمير مصنع لإنتاج الصواريخ ومستودع للمدفعية في أوكرانيا
العرب اليوم - القوات الروسية تعلن تدمير مصنع لإنتاج الصواريخ ومستودع للمدفعية في أوكرانيا

GMT 07:16 2022 الأحد ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

أوكرانيا قصفت جمهورية دونيتسك 27 مرة خلال اليوم الماضي
العرب اليوم - أوكرانيا قصفت جمهورية دونيتسك 27 مرة خلال اليوم الماضي

GMT 05:42 2022 الأحد ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

تركيا تَغيَّر بـ50 طائرة و 20 طائرة بدون طيار على شمال العراق وسوريا
العرب اليوم - تركيا تَغيَّر بـ50 طائرة و 20 طائرة بدون طيار على شمال العراق وسوريا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 09:31 2022 السبت ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

سيرين عبد النور تشع جمالاً بالفستان الأحمر
العرب اليوم - سيرين عبد النور تشع جمالاً بالفستان الأحمر

GMT 12:48 2022 السبت ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

"ناشيونال جيوغرافيك" تكشف عن أفضل الوجهات السياحية في 2023
العرب اليوم - "ناشيونال جيوغرافيك" تكشف عن أفضل الوجهات السياحية في 2023

GMT 12:38 2022 السبت ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

نصائح لتصميم المطبخ المعاصر
العرب اليوم - نصائح لتصميم المطبخ المعاصر

GMT 22:21 2022 الجمعة ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

غوتيريش يُطالب كوريا الشمالية بـالامتناع عن أي استفزاز جديد
العرب اليوم - غوتيريش يُطالب كوريا الشمالية بـالامتناع عن أي استفزاز جديد

GMT 02:58 2022 الأربعاء ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

إغلاق تلفزيون في الجزائر بعد بثه مشاهد "خادشة للحياء"
العرب اليوم - إغلاق تلفزيون في الجزائر بعد بثه مشاهد "خادشة للحياء"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 20:44 2022 الجمعة ,07 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة الأنظمة الغذائية الغنية بالالياف المصنعة تسبب سرطان الكبد
العرب اليوم - دراسة الأنظمة الغذائية الغنية بالالياف المصنعة تسبب سرطان الكبد

GMT 08:16 2019 الثلاثاء ,18 حزيران / يونيو

5 أسرار وراء حصول الطلاب الأوائل على درجات مرتفعة
العرب اليوم - 5 أسرار وراء حصول الطلاب الأوائل على درجات مرتفعة

GMT 07:09 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

تنتظرك أمور إيجابية خلال هذا الشهر
العرب اليوم - تنتظرك أمور إيجابية خلال هذا الشهر

GMT 02:40 2018 الثلاثاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

الطائرة الصينية "J-20" تتفوق على "F-22" و"F-35"
العرب اليوم - الطائرة الصينية "J-20" تتفوق على "F-22" و"F-35"

GMT 15:46 2021 الأربعاء ,09 حزيران / يونيو

"فيسبوك يطور تقنيات ذكاء صناعي يمكنها التغلب على "أصعب لعبة في العالم
العرب اليوم - "فيسبوك يطور تقنيات ذكاء صناعي يمكنها التغلب على "أصعب لعبة في العالم

GMT 15:20 2019 الجمعة ,09 آب / أغسطس

الفنانة ميس حمدان بإطلالة حمراء وشامة على صدرها
العرب اليوم - الفنانة ميس حمدان بإطلالة حمراء وشامة على صدرها

GMT 08:59 2018 الإثنين ,12 شباط / فبراير

فتاة بنغلاديشية تُتهم بطعن أب أمام ابنته الصغيرة في ملبورن
العرب اليوم - فتاة بنغلاديشية تُتهم بطعن أب أمام ابنته الصغيرة في ملبورن

GMT 05:16 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / يناير

اللورد أونيل يؤكد رفضه لسياسة الابتعاد عن إدارة الصين
العرب اليوم - اللورد أونيل يؤكد رفضه لسياسة الابتعاد عن إدارة الصين

GMT 06:44 2016 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

شركة هايسنس الثالثة عالميًا في مبيعات الشاشات
العرب اليوم - شركة هايسنس الثالثة عالميًا في مبيعات الشاشات

GMT 01:24 2017 الخميس ,05 كانون الثاني / يناير

"الخرز" زينة موريتانية تأبى النسيان وتقاوم الاندثار
العرب اليوم - "الخرز" زينة موريتانية تأبى النسيان وتقاوم الاندثار

GMT 04:07 2017 الأربعاء ,05 تموز / يوليو

الكلاب البوليسية في فرنسا تضبط 79 ألف يورو بمعدة شخص
العرب اليوم - الكلاب البوليسية في فرنسا تضبط 79 ألف يورو بمعدة شخص

GMT 06:51 2014 الثلاثاء ,09 كانون الأول / ديسمبر

"جوتن" للدهانات تشارك في المؤتمر السعودي البحري الأول
العرب اليوم - "جوتن" للدهانات تشارك في المؤتمر السعودي البحري الأول

GMT 05:32 2012 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

مستكشفون يعثرون على نهر جليدي داخل كهف جديد في جبال الروكي
العرب اليوم - مستكشفون يعثرون على نهر جليدي داخل كهف جديد في جبال الروكي

GMT 05:31 2017 الإثنين ,17 تموز / يوليو

مواصفات تجعل من مرسيدس E300 كوبيه سيارة مثالية
العرب اليوم - مواصفات تجعل من مرسيدس E300 كوبيه سيارة مثالية

GMT 04:59 2017 الجمعة ,28 تموز / يوليو

بريطانيا تّدرب النساء الأفغانيات على قتال "داعش" و"طالبان"
العرب اليوم - بريطانيا تّدرب النساء الأفغانيات على قتال "داعش" و"طالبان"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab