مصرع 3 سجناء وإصابة 43 آخرين في حريق ضخم داخل سجن برازيلي

لقي 3 سجناء على الأقل مصرعهم وأصيب 43 آخرون في حريق اندلع في سجن في فلوريانوبوليس ، عاصمة ولاية سانتا كاتارينا جنوب البرازيل ، حسبما أكدت السلطات.وأشارت وكالة برينسا لاتينا إلى أن النيران بدأت في جناح السجن المؤقت في السجن، وهذه هي المرة الثانية التي يضرب فيها الاشتعال نفس القطاع خلال 5 سنوات.

وقال رئيس لجنة شؤون السجون في المؤسسة ، ويليام شينزاتو ، أنه ، على ما يبدو ، بدأ الحرق عندما اشتعلت النيران في مرتبة في الزنزانة.وبحسب أمانة أمن التقسيم الإقليمي ، فإن "حكومة الإقليم تحركت بسرعة مع رجال الإطفاء وإدارة السجون والشرطة العلمية لمكافحة الحريق واكتشاف سبب الحريق والتعرف على الضحايا وتقديم الإغاثة لأي معتقل آخر. الذين قد يكونون قد تأثروا ".وأوضحت بوابة "جى 1" G1 البرازيلية أنه سيتم اختيار فريق خدمة الطوارئ المتنقلة للتحقق من الحالة الصحية للمحتجزين الذين بقوا بالقرب من الحريق.