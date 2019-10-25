مقتل فلسطيني بالرصاص خلال حملة إزالة التعديات في نابلس

قتل شاب فلسطيني (20 عاما)، إثر إطلاق نار استهدف طواقم بلدية نابلس شمال الضفة الغربية في أعقاب حملة لإزالة التعديات تنفذها البلدية في منطقة شارع رفيديا.

وقالت مراسلتنا، إنه تم اعتقال مطلق النار فيما تسود مدينة نابلس أجواء من التوتر على إثر الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشاب توفي بعد ساعات من الإصابة.