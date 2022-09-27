اليابان تستدعي سفير موسكو احتجاجاً على احتجاز قنصلها في روسيا

استدعت وزارة الخارجية اليابانية سفير روسيا لدى اليابان ميخائيل جالوزين؛ للإعراب عن احتجاجها على اعتقال قنصلها في مدينة (فلاديفوستوك) الروسية بتهمة التجسس.. نافية بشكل قاطع الاتهامات التي وجهت إليه.



وقال وزير الخارجية اليابانية يوشيماسا هاياشي - وفقا لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الثلاثاء- "إن اعتقال واستجواب القنصل هو انتهاك واضح لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.. والإجراء الروسي غير مقبول على الإطلاق، لأن القنصل لم يرتكب عملاً غير قانوني، وقد عومل قسراً من قبل السلطات الروسية أثناء احتجازه، بما في ذلك تعصيب عينيه وتقييده جسدياً".



وأضاف: "طالبنا موسكو بتقديم اعتذار رسمي وضمان عدم وقوع حادث مماثل مرة أخرى".ومن جهته، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، خلال مؤتمر صحفي، "إن الدبلوماسي لا يعاني من مشاكل صحية، وسيغادر روسيا غدا الأربعاء".