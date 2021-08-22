أعلن مسؤول في حركة "طالبان" لوكالة "رويترز" أن الحركة تعتزم عقد لقاءات مع حكام ومسؤولين سابقين في أكثر من 20 من ولايات البلاد لبحث القضايا الأمنية معهم.

"طالبان": نسعى لتوضيح تام لخطة خروج القوات الأجنبية وإدارة الفوضى خارج مطار كابل مهمة معقدة