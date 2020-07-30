أعداد كبيرة من المستوطنين تقتحم الأقصى
آخر تحديث GMT10:36:07
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

أعداد كبيرة من المستوطنين تقتحم الأقصى

العرب اليوم -

العرب اليوم - أعداد كبيرة من المستوطنين تقتحم الأقصى

المسجد الأقصى المبارك
القدس المحتلة - العرب اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، صباح اليوم الخميس، تزامنًا مع ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم واحتشدت أعداد كبيرة من المتطرفين منذ الصباح، بانتظار فتح باب المغاربة الذي يدخل المستوطنون من خلاله لباحات المسجد، بحماية عناصر شرطة الاحتلال وقبيل بدء الاقتحام، حاولت شرطة الاحتلال تفريغ باحات المسجد القبلي من المصلين لفتح الطريق أمام المستوطنين

وقالت مصادر محلية لـ "القدس" إن خمسة أفواج من المستوطنين اقتحموا الأقصى حتى الـ07:50، وكل فوج يضم نحو 20 مستوطنًا، وقد أدوا صلوات عند باب الرحمة وفي وقت سابق، دعا مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني لشد الرحال إلى الأقصى يومي الخميس والجمعة، للتصدي لاقتحامات مكثفة دعت لها منظمات الهيكل عشية "ذكرى هدم الهيكل الثاني" وستقام صلاة عيد الأضحى عند الساعة 6:25 من صباح الجمعة، مع الالتزام بإجراءات السلامة .

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أعداد كبيرة من المستوطنين تقتحم الأقصى أعداد كبيرة من المستوطنين تقتحم الأقصى



أخبار ذات صلة

GMT 09:38 2020 الخميس ,30 تموز / يوليو

نواب تونسيون يحذرون رئاسة البرلمان من عرقلة التصويت على سحب الثقة من الغنوشي ويطالبون ببدء الاقتراع السري
العرب اليوم - نواب تونسيون يحذرون رئاسة البرلمان من عرقلة التصويت على سحب الثقة من الغنوشي ويطالبون ببدء الاقتراع السري

GMT 09:36 2020 الخميس ,30 تموز / يوليو

نواب تونسيون يطالبون رئاسة البرلمان بتمديد الوقت المخصص للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي وعدم حصره بساعتين فقط
العرب اليوم - نواب تونسيون يطالبون رئاسة البرلمان بتمديد الوقت المخصص للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي وعدم حصره بساعتين فقط

GMT 09:34 2020 الخميس ,30 تموز / يوليو

بدء الاقتراع السري على سحب الثقة من الغنوشي
العرب اليوم - بدء الاقتراع السري على سحب الثقة من الغنوشي

GMT 09:02 2020 الخميس ,30 تموز / يوليو

رفع أي سيارة على طريق الكورنيش في مصر بدءا من الجمعة
العرب اليوم - رفع أي سيارة على طريق الكورنيش في مصر بدءا من الجمعة

GMT 08:37 2020 الخميس ,30 تموز / يوليو

تَصعِيد حجّاج بيت الله الحَرام من مَشعَر مِنى إلى مَسجد نَمرة بمَشعر عَرفات
العرب اليوم - تَصعِيد حجّاج بيت الله الحَرام من مَشعَر مِنى إلى مَسجد نَمرة بمَشعر عَرفات

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تألّقت بجاكيت البومبر مع الشورت والكروب توب

جيجي حديد وزين مالك يختاران الأزياء العصرية الكاجول

واشنطن - العرب اليوم

تنتظر عارضة الأزياء جيجي حديد والمغني الشهير زين مالك مولودهما الأول، وفي حين كان محبو الموضة يترّقبون إطلالات حديد خلال الحمل، إلا أن الحجر المنزلي الذي فرضته جائحة كورونا حال دون ظهور الثنائي في العلن. وفي حين يشتهر الثنائي حديد ومالك بميلهما إلى تنسيق إطلالاتهما عندما يخرجان سوياً، إلا أن الغريب هو أن جيجي وزين يتبادلان ملابسهما، ما يدلّ على أن أسلوب الثنائي متطابق إذ يميل كلاهما إلى اختيار الأزياء العصرية الكاجول والعملية. التيشيرت قطعة أساسية في خزانة كل من جيجي وزين، ويبدو أن التيشيرت الاسود المزيّن بالرسمات نال إعجابهما إلى حد أنهما تناوبا على ارتدائه، جيجي نسّقته مع سروال أسود أما زين فاختار معه سروالاً باللون الرمادي. كذلك أطل كلّ منهما بهودي واسع باللون الأسود مزيّن بطبقة التاي داي نسّقته جيجي مع سروال جلديّ أما...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:54 2020 الأربعاء ,29 تموز / يوليو

كيم كارداشيان ترتدي ورق الجرائد وتخطف الأنظار بأغرب الإطلالات
العرب اليوم - كيم كارداشيان ترتدي ورق الجرائد وتخطف الأنظار بأغرب الإطلالات

GMT 10:56 2020 الأربعاء ,29 تموز / يوليو

تعرف على أشهر الأماكن جذبًا للسياح في إسبانيا لعام 2020
العرب اليوم - تعرف على أشهر الأماكن جذبًا للسياح في إسبانيا لعام 2020

GMT 03:45 2020 الخميس ,30 تموز / يوليو

إليكِ أبرز 7 أفكار لاستخدام "أضواء الزينة" في حفلات الخطوبة المفتوحة
العرب اليوم - إليكِ أبرز 7 أفكار لاستخدام "أضواء الزينة" في حفلات الخطوبة المفتوحة

GMT 03:10 2020 الخميس ,30 تموز / يوليو

الرئيس اليمني يدعو إلى الإسراع في تنفيذ "اتفاق الرياض" لتعزيز وحدة الصف
العرب اليوم - الرئيس اليمني يدعو إلى الإسراع في تنفيذ "اتفاق الرياض" لتعزيز وحدة الصف

GMT 00:20 2020 الأربعاء ,29 تموز / يوليو

فوضى عارمة تضرب أحد أكثر المنافذ الإخبارية شهرة في المجر بسبب قرار حكومي
العرب اليوم - فوضى عارمة تضرب أحد أكثر المنافذ الإخبارية شهرة في المجر بسبب قرار حكومي

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 22:07 2016 الإثنين ,05 أيلول / سبتمبر

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 12:20 2016 الجمعة ,22 تموز / يوليو

جنون المداعبة الجنسية للرجل
العرب اليوم - جنون المداعبة الجنسية للرجل

GMT 04:22 2020 الأحد ,19 تموز / يوليو

"العشرين" تؤكد ضخ 10 تريليونات دولار لدعم الاقتصاد العالمي
العرب اليوم - "العشرين" تؤكد ضخ 10 تريليونات دولار لدعم الاقتصاد العالمي

GMT 18:10 2020 الخميس ,23 تموز / يوليو

"نيسان" تُؤجِّل إغلاق مصانعها في برشلونة وتشترط عودة العُمّال للعمل
العرب اليوم - "نيسان" تُؤجِّل إغلاق مصانعها في برشلونة وتشترط عودة العُمّال للعمل

GMT 18:02 2020 الخميس ,23 تموز / يوليو

وصول أول نسخة من "جينيسيس "GV80 إلى الشرق الأوسط وأفريقيا
العرب اليوم - وصول أول نسخة من "جينيسيس "GV80 إلى الشرق الأوسط وأفريقيا

GMT 07:25 2020 الأحد ,12 تموز / يوليو

أفضل 5 تطبيقات لزيادة سرعة الإنترنت في 2020
العرب اليوم - أفضل 5 تطبيقات لزيادة سرعة الإنترنت في 2020

GMT 06:45 2020 السبت ,18 تموز / يوليو

محمد التويجري يؤكّد أن "التجارة" العالمية في حالة ركود
العرب اليوم - محمد التويجري يؤكّد أن "التجارة" العالمية في حالة ركود

GMT 07:16 2020 الأحد ,12 تموز / يوليو

فيروس الجوكر يتخفى فى 11 تطبيقا عليك حذفها
العرب اليوم - فيروس الجوكر يتخفى فى 11 تطبيقا عليك حذفها

GMT 04:12 2020 الجمعة ,24 تموز / يوليو

تعرف على الوقت الأفضل لزيارة "البيرو" وأبرز معالمها السياحية
العرب اليوم - تعرف على الوقت الأفضل لزيارة "البيرو" وأبرز معالمها السياحية

GMT 08:14 2020 الجمعة ,24 تموز / يوليو

بيل غيتس يحذر من خطر كورونا ويؤكد أن الذروة لم تأت بعد
العرب اليوم - بيل غيتس يحذر من خطر كورونا ويؤكد أن الذروة لم تأت بعد

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 23:20 2020 الخميس ,23 تموز / يوليو

سيارات "هامر" تدخل الخدمة العسكرية الأميركية في المستقبل القريب
العرب اليوم - سيارات "هامر" تدخل الخدمة العسكرية الأميركية في المستقبل القريب

GMT 05:06 2020 الجمعة ,24 تموز / يوليو

دراسة جديدة لإعادة تقييم حساسية الغلاف الجوي للأرض بالنسبة لثاني أكسيد الكربون
العرب اليوم - دراسة جديدة لإعادة تقييم حساسية الغلاف الجوي للأرض بالنسبة لثاني أكسيد الكربون

GMT 04:27 2020 السبت ,18 تموز / يوليو

تعرف على أفضل التجارب السياحية في "جونيه" اللبنانية
العرب اليوم - تعرف على أفضل التجارب السياحية في "جونيه" اللبنانية

GMT 07:57 2020 الجمعة ,24 تموز / يوليو

إليكِ أبرز طرق تنظيف ثلاجة مكيف السيارة
العرب اليوم - إليكِ أبرز طرق تنظيف ثلاجة مكيف السيارة

GMT 07:46 2020 الجمعة ,24 تموز / يوليو

"فورد" تُزيح الستار عن "موستنج ماخ إي" الكهربائية للسباق
العرب اليوم - "فورد" تُزيح الستار عن "موستنج ماخ إي" الكهربائية للسباق

GMT 13:17 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

يحمل إليك هذا اليوم تجدداً وتغييراً مفيدين
العرب اليوم - يحمل إليك هذا اليوم تجدداً وتغييراً مفيدين

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 23:37 2020 الإثنين ,27 تموز / يوليو

عزل الرئيس الأميركي ترامب والبيت الأبيض يُعلق
العرب اليوم - عزل الرئيس الأميركي ترامب والبيت الأبيض يُعلق

GMT 06:44 2018 الخميس ,12 تموز / يوليو

تعرفي على ديكورات حدائق منزلية حديثة بلمسات مختلفة
العرب اليوم - تعرفي على ديكورات حدائق منزلية حديثة بلمسات مختلفة

GMT 12:08 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبر

قصة الفنان جمال رمسيس صاحب شخصية "لوسي ابن طنط فكيهة"
العرب اليوم - قصة الفنان جمال رمسيس صاحب شخصية "لوسي ابن طنط فكيهة"

GMT 23:55 2016 السبت ,20 شباط / فبراير

الرمادي جمالية الألوان التي دخلت صيحات ديكور الصالون المغربي في الربيع
العرب اليوم - الرمادي جمالية الألوان التي دخلت صيحات ديكور الصالون المغربي في الربيع
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab