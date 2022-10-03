مقتل فلسطينيين وإصابة ثالث برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الجلزون

قتل شابان وأصيب ثالث، فجر اليوم الاثنين، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال رام الله بزعم محاولتهم تنفيذ عملية دهس ضد جنود من وحدة "إيغوز" وأطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه 3 شبان داخل سيارة خلال اقتحام ضاحية التربية والتعليم برام الله.