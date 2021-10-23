الجيش الصومالي يشن هجوماً على مليشيات وسط البلاد
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الجيش الصومالي يشن هجوماً على مليشيات وسط البلاد

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العرب اليوم - الجيش الصومالي يشن هجوماً على مليشيات وسط البلاد

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مقديشو - العرب اليوم

 شنً الجيش الصومالي وقوات ولاية غلمدغ المحلية، عمليات عسكرية وسط البلاد، لاستعادة مدينة غريعيل من قبضة مليشيات "أهل السنة والجماعة".

ووقعت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية الفيدرالية وقوات ولاية غلمدغ الصومالية من جهة ومسلحي مليشيات أهل السنة والجماعة، السبت، في محافظة غلغدود وسط الصومال.

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الجيش الصومالي يشن هجوماً على مليشيات وسط البلاد الجيش الصومالي يشن هجوماً على مليشيات وسط البلاد



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