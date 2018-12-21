الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من رام الله والخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، خمسة مواطنين من محافظتي رام الله والخليل.

وأفاد مصدر أمني لـ"وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جبران أحمد جبران وشاب آخر لم تعرف هويته خلال حملة مداهمات شنتها في قرية عين يبرود شرق رام الله، تخللها اقتحام محال تجارية وتحطيم أبوابها ومصادرة تسجيلات كاميرات التصوير.

وفي الخليل، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن حسني النجار بعد مداهمة منزله في قرية تفوح غرب المدينة، فيما اعتقلت قتيبة محمد النواجعة بعد مداهمة منزله في بلدة يطا جنوب الخليل، كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر طارق عاشور من الخليل على حاجز "الكونتينر" شرق بيت لحم.

وكالة وفا