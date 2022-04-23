مقتل شرطي من القوات الخاصة التركية في شمال سوريا بهجوم صاروخي

أعلنت المديرية العامة للأمن التركي عن مقتل شرطي من القوات الخاصة، إثر هجوم صاروخي نفذه مسلحون في منطقة عملية "درع الفرات" بشمال سوريا وفي بيان لها، قالت المديرية العامة للأمن التركي: "إن إرهابيي تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كا كا/ ب ي د" نفذوا هجوما صاروخيا من منطقة خاضعة لسيطرتهم، على نقطة تفتيش في بلدة مارع التابعة لمدينة اعزاز، شمالي حلب"، موضحة أن "الهجوم أسفر عن استشهاد الشرطي أيتاتش ألتونورس".