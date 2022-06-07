الدفاع الروسية تكشف أنواع وعدد الأسلحة الغربية التي تم تدميرها في أوكرانيا خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن بين الأسلحة التابعة للجيش الأوكراني والتي تم تدميرها بنيران المدفعية الروسية خلال يوم، مدفع ذاتي الحركة سلمته النرويج ومدفعا هاوتزر أمريكيان.