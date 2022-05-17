أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله " اللبناني، تسللت من الأراضي اللبنانية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "رصدت قوات جيش الدفاع مسيرة درون تابعة لمنظمة "حزب الله الإرهابية"، تسللت من داخل لبنان الى الأراضي الإسرائيلية". وأضاف أدرعي: "كانت المسيرة تحت متابعة وحدات المراقبة طيلة الحادث. سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل".