الجيش الأوكرانى يهاجم قوات روسية في إيلوفيسك

قصفت المدفعية الأوكرانية محطة السكك الحديدية في مدينة إيلوفيسك المحتلة مؤقتا ، عندما كانت القوات الروسية تفرغ معداتها هناك، حسبما قال أناتولي شتيفان، ضابط في القوات المسلحة الأوكرانية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن شتيفان قوله :" المدفعية الأوكرانية قصفت محطة السكك الحديدية في مدينة إيلوفيسك أثناء تفريغ الروس معداتهم هناك".

ومن جانبها، قالت القوات الروسية أن نظيرتها الأوكرانية استخدمت نظام ميلرز لضرب محطة السكة الحديد حيث تتمركز القوات الروسية، ولم يتم تحديد حاليًا حالات الإصابة أو الخسائر المادية.