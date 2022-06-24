وزارة الدفاع الروسية تُعلن حصار 4 كتائب من الجيش الأوكراني في زولوتويه وغورسكويه
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وزارة الدفاع الروسية تُعلن حصار 4 كتائب من الجيش الأوكراني في "زولوتويه" و"غورسكويه"

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العرب اليوم - وزارة الدفاع الروسية تُعلن حصار 4 كتائب من الجيش الأوكراني في "زولوتويه" و"غورسكويه"

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موسكو - العرب اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن حصار مجموعة من القوات الأوكرانية بالكامل، حيث تحكم القوات المسلحة الروسية حصارها على قرية "غورسكويه"، بينما سيطرت على نصف قرية "زولوتويه". جاء ذلك في البيان الرسمي للمتحدث باسم وزارة الدفاع، الفريق إيغور كوناشينكوف، صباح اليوم الجمعة، 24 يونيو، حيث تابع كوناشينكوف أن هناك 4 كتائب محاصرة في جيب "غورسكويه" وهي الكتيبة 3 من اللواء الميكانيكي24، والكتيبة 15 من لواء الهجوم الجبلي 128، وكتيبة المشاة الآلية 42 من لواء المشاة الميكانيكي 57، والكتيبة 70 من لواء الدفاع الإقليمي 101، بالإضافة إلى لواء مجموعة المدفعية من لواء المشاة 57 الآلية، تشكيل القوميين الأوكرانيين المتطرفين "القطاع الأيمن"، وكتيبة من المرتزقة.

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وزارة الدفاع الروسية تُعلن حصار 4 كتائب من الجيش الأوكراني في زولوتويه وغورسكويه وزارة الدفاع الروسية تُعلن حصار 4 كتائب من الجيش الأوكراني في زولوتويه وغورسكويه



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