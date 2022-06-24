أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن حصار مجموعة من القوات الأوكرانية بالكامل، حيث تحكم القوات المسلحة الروسية حصارها على قرية "غورسكويه"، بينما سيطرت على نصف قرية "زولوتويه". جاء ذلك في البيان الرسمي للمتحدث باسم وزارة الدفاع، الفريق إيغور كوناشينكوف، صباح اليوم الجمعة، 24 يونيو، حيث تابع كوناشينكوف أن هناك 4 كتائب محاصرة في جيب "غورسكويه" وهي الكتيبة 3 من اللواء الميكانيكي24، والكتيبة 15 من لواء الهجوم الجبلي 128، وكتيبة المشاة الآلية 42 من لواء المشاة الميكانيكي 57، والكتيبة 70 من لواء الدفاع الإقليمي 101، بالإضافة إلى لواء مجموعة المدفعية من لواء المشاة 57 الآلية، تشكيل القوميين الأوكرانيين المتطرفين "القطاع الأيمن"، وكتيبة من المرتزقة.