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الجيش الإسرائيلي يحشد قواته في "يوم غضب" فلسطيني

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العرب اليوم - الجيش الإسرائيلي يحشد قواته في "يوم غضب" فلسطيني

الجيش الإسرائيلي
القدس المحتلة ـ العرب اليوم

عزز الجيش الإسرائيلي قواته بالضفة الغربية وقرب قطاع غزة اليوم، تحسبا لـ"يوم الغضب" الفلسطيني ضد محاولة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شرعنة المستوطنات.


وأفادت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي بأن الجيش أصدر قواعد اشتباك صارمة للجنود في محاولة لتجنب الخسائر وخروج الاحتجاجات عن السيطرة، حيث يخطط الفلسطينيون لتنظيم مسيرات في المدن، والانتقال إلى "نقاط الاحتكاك" حيث يمكنهم مواجهة الجنود الإسرائيليين.

وغضب الفلسطينيون من إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي أن "إنشاء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي"، وهو ما يتناقض مع السياسة الأمريكية المتبعة منذ عقود والتي كانت تعتبر الضفة الغربية أرضا فلسطينية محتلة.

وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "لقد أعلنا يوم غضب لرفض هذا التصريح الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي. نحن ندين هذه المبادرة الأمريكية لإضفاء الشرعية على المستوطنات".
 

وأضاف أن الاحتجاجات ستتضمن مسيرات قصيرة تبدأ في الساعة 11:30 صباحا وتمر عبر مراكز المدن، وخطابات قادة الفصائل الفلسطينية، وأضاف أنهم لن يدخلوا "نقاط التماس" مع القوات الإسرائيلية.
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الجيش الإسرائيلي يحشد قواته في يوم غضب فلسطيني الجيش الإسرائيلي يحشد قواته في يوم غضب فلسطيني



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