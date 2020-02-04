وفاة الرئيس الكيني الأسبق دانيال آراب موي
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وفاة الرئيس الكيني الأسبق دانيال آراب موي

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العرب اليوم - وفاة الرئيس الكيني الأسبق دانيال آراب موي

الرئيس الأسبق دانيال آراب موي
نيوربي - العرب اليوم

أعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وفاة الرئيس الأسبق دانيال آراب موي، الذي قاد البلاد لـ24 عاما بين 1978 و2002، صباح الثلاثاء عن عمر ناهز 95 عاما، وقال كينياتا في إعلان رئاسي، "أعلن بحزن عميق وفاة رجل دولة إفريقي كبير، دانيال تورويتيش آراب موي، ثاني رئيس لكينيا"، وأعلن الرئيس الكيني الحداد الوطني في البلاد، حتى تشييع آراب موي في "جنازة دولة" سيحدد موعدها في وقت لاحق.

وأوضح أن الرئيس الأسبق توفي "في الساعات الأولى من صباح الـ4 من فبراير 2020 في مستشفى نيروبي بحضور عائلته"، بينما ذكر أحد أفراد العائلة لوكالة "فرانس برس" أن آراب موي "توفي في منزل العائلة" في كاباراك غربي كينيا، وكان دانيال آراب موي مدرسا وتولى الرئاسة خلفا لراعي الاستقلال جومو كينياتا، عند وفاته في 1978، ومع توليه السلطة فرض نظام الحزب الواحد في 1982، وكان آراب موي من أشد معارضي التعددية الحزبية، التي اضطر لإعادتها تحت ضغط الكنيسة والمجتمع المدني والأسرة الدولية للانتخابات العامة في 1992.
 

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وفاة الرئيس الكيني الأسبق دانيال آراب موي وفاة الرئيس الكيني الأسبق دانيال آراب موي



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