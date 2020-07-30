رفع أي سيارة على طريق الكورنيش في مصر بدءا من الجمعة

أنه سيتم رفع أي مركبة متواجدة بطريق الكورنيش بجميع المحافظات بدءا من أول أيام العيد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها وكانت الوزارة أعلنت منع انتظار المركبات بطرق الكورنيش بجميع المحافظات؛ اعتبارًا من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك الجمعة الموافق 31 يوليو.