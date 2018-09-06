مقتدى الصدر يطالب كافة المسؤولين بترك مناصبهم إن لم يجتمعوا لحل موضوع البصرة

طالب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر كافة المسؤولين بترك مناصبهم إن لم يجتمعوا لحل موضوع البصرة

ودعا جميع المحافظات لحملة تبرعات لإعانة أهالي البصرة

كما صرح أن بعض المسؤولين مشغولون عن البصرة بـ " الكتلة الأكبر "

وأضاف الصدر أن البصرة بدون ماء ولا كهرباء ولا خدمات

وأكد أنه لن يتهاون أبدًا وقد أُعذر من أنذر

وكذلك دعا مقتدى الصدر مجلس النواب العراقي للانعقاد بمهلة أقصاها الأحد المقبل

ودعا أنصاره لمظاهرة سلمية من أجل البصرة

جاء ذلك خلال حوار مسجل لزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر.