مقتدى الصدر يطالب كافة المسؤولين بترك مناصبهم إن لم يجتمعوا لحل موضوع البصرة

طالب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر كافة المسؤولين بترك مناصبهم إن لم يجتمعوا لحل موضوع البصرة
ودعا جميع المحافظات لحملة تبرعات لإعانة أهالي البصرة
كما صرح أن بعض المسؤولين مشغولون عن البصرة بـ " الكتلة الأكبر "
وأضاف الصدر أن البصرة بدون ماء ولا كهرباء ولا خدمات
وأكد أنه لن يتهاون أبدًا وقد أُعذر من أنذر
وكذلك دعا مقتدى الصدر مجلس النواب العراقي للانعقاد بمهلة أقصاها الأحد المقبل
ودعا أنصاره لمظاهرة سلمية من أجل البصرة
جاء ذلك خلال حوار مسجل لزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر.
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تألقت نجمات برنامج "AMERICA'S GOT TALENT" عارضة الأزياء هايدي كلوم، وتايرا بانكس وميل بي، بإطلالات ساحرة، في العرض المباشر في لوس أنجلوس، الثلاثاء. ارتدت كلوم ملكة عروض الأزياء البالغة من العمر 45 عاما، فستانا قصيرا باللون الفضي المعدني، والذي أبرز قوامها الرشيق وساقيها الطويلتين. بدت هايدي كلوم مذهلة في فستانها الفريد والذي نسقت معه زوجا من الصنادل الوردية اللامعة ذات كعب عال، وتألقت بمكياجها الناعم وتسريحة شعرها الطويل الأشقر الطبيعية وتزينت بأقراط طويلة وأكملت إطلالتها بالمكياج الكامل ولمسة من أحمر الشفاة القرمزي المذهل. وظهرت النجمة تايرا بانكس البالغة من العمر 44 عاما، بفستان باللون الأحمر اللامع وبدت بحالة مزاجية عالية وتظهر ابتسامة عريضة ومبهجة على المسرح وهو ليس غريبا عنها بما أنها كانت مقدمة برامج من الطراز الأول. أما النجمة ميل بي فتألقت برداء باللون الأصفر الكاري الرائع المصمم على قاعدة
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